Женщина с ребенком угодила в больницу после взрыва самогонного аппарата в Чите

В одном из жилых домов Читы взорвался самогонный аппарат и повредил четыре квартиры. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на местные СМИ.

Взрыв произошел на улице Гагарина. В результате травмы получили молодая женщина и двухлетний ребенок, которые находились в квартире, где был установлен аппарат. Пострадавших доставили в больницу.

По словам соседей, в квартире располагался подпольный цех по производству самогона. Осмотр помещения подтвердил слова людей. Полицейские нашли несколько бутылок, тар и емкостей, по которым, предположительно, был разлит алкоголь.