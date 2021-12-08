Женщина с ребенком пострадали в ДТП в Оренбурге

В Оренбурге в аварии с двумя автомобилями получили тяжелые травмы женщина с ребенком. Об этом сообщил сайт 56orb.ru.

Авария произошла на улице Донгузской. По предварительной информации, водитель ВАЗ-21093 не сумел справиться с управлением. Машина оказалась на встречной полосе, где столкнулась с Renault Duster под управлением 31-летней женщины. В результате автоледи и находившийся в салоне ребенок получили травмы. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.