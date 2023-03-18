18 марта 2023, 14:20
Женщина с ребенком пострадали в ДТП на четвертом километре МКАД
Источник «360»: Nissan столкнулся с фургоном на МКАД, пострадали женщина с ребенком
Женщина и ребенок пострадали в ДТП на четвертом километре внешней стороны МКАД, сообщил источник «360» в экстренных службах города. По предварительным данным, участниками аварии стали легковой Nissan и фургон Fiat.
По данным источника, в районе ДТП перекрыта одна полоса. В департаменте транспорта Москвы подтвердили информацию о происшествии.
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«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — заявили в пресс-службе.
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В дептрансе уточнили, что для движения пока перекрыты левая и средняя полосы.
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