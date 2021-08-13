Женщина с ребенком пострадали в аварии в Волгограде

Авария произошла в Волгограде. В результате ДТП травмы получили женщина и ребенок. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

ДТП случилось 11 августа около одного из домов на улице Мачтозаводской. Тогда 47-летняя женщина за рулем иномарки Mazda не пропустила автобус, и произошло столкновение. Женщина и девятилетний ребенок, находившийся в салоне авто, пострадали. Их доставили в больницу.