Происшествия 29 ноября 2023, 11:55 Женщина с ребенком пострадали при пожаре в многоэтажке в Пензе

Читать 360tv в

Возгорание произошло в десятиэтажном жилом доме по улице Ладожской в Пензе. В результате пожара пострадали два человека, сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

По предварительным данным, пламя охватило квартиру на четвертом этаже. Семерых жителей вывели из дома спасатели, еще 20 человек эвакуировались самостоятельно.

Реклама

Отмечается, что различные травмы получили женщина и несовершеннолетняя девочка, по факту пожара специалисты проводят проверку.