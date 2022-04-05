05 апреля 2022, 14:18
Женщина с ребенком попали под машину в Ростове-на-Дону
Женщина и ребенок попали под машину, когда переходили дорогу по пешеходному переходу в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на источник.
По данным телеканала «Царьград», водитель в последний момент затормозил, из-за чего столкновение получилось не очень сильным. Женщина не пострадала, а вот полугодовалый ребенок попал в больницу в состоянии средней тяжести.
Правоохранители выяснят обстоятельства и подробности происшествия.