Женщина с ребенком попали под машину в Ростове-на-Дону

Женщина и ребенок попали под машину, когда переходили дорогу по пешеходному переходу в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на источник.

По данным телеканала «Царьград», водитель в последний момент затормозил, из-за чего столкновение получилось не очень сильным. Женщина не пострадала, а вот полугодовалый ребенок попал в больницу в состоянии средней тяжести.

Правоохранители выяснят обстоятельства и подробности происшествия.