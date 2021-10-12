Женщина с ребенком попали под машину в Москве. Об этом сообщил сайт «Русская планета».

«На улице 16-я Парковая у дома 6 водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на женщину и шестилетнего ребенка», — рассказали в ГИБДД.

Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате они попали в больницу с ушибами и ссадинами.

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