12 октября 2021, 15:38
Женщина с ребенком попали под машину в Москве
ГИБДД: машина сбила женщину с ребенком на переходе в Москве
Женщина с ребенком попали под машину в Москве. Об этом сообщил сайт «Русская планета».
«На улице 16-я Парковая у дома 6 водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на женщину и шестилетнего ребенка», — рассказали в ГИБДД.
Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате они попали в больницу с ушибами и ссадинами.
Также в Новосибирске перед судом предстанет 41-летний мужчина, который устроил смертельное ДТП.