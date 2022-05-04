Женщина с ребенком попали под колеса авто в Тюмени

Авария с участием двух пешеходов и двух автомобилей случилась накануне на перекрестке улиц Орджоникидзе — Герцена в центре Тюмени. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.

Автомобиль марки Renault после столкновения с автомобилем Datsun отбросило на тротуар, где находились два пешехода.

«В Тюмени автомобиль после ДТП отбросило на тротуар, где он сбил двух пешеходов. Datsun и Renault столкнулись сегодня на перекрестке улиц Герцена и Орджоникидзе в Тюмени. Предварительно, водитель автомобиля Datsun, поворачивая, не пропустил Renault на перекрестке. От удара Renault отбросило на тротуар, где были сбиты двое пешеходов — 49-летняя женщина и 12-летний мальчик», — сообщили в ведомстве.

Врачи зафиксировали у ребенка повреждение ноги, а у женщины — травмы руки и головы. В настоящий момент их жизни ничего не угрожает.