Женщина с ребенком получили травмы в ДТП в Челябинской области | 360°

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Женщина с ребенком получили травмы в ДТП в Челябинской области

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Серьезное ДТП произошло в Магнитогорске Челябинской области. Там на улице Магнитной столкнулись грузовик и легковушка. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на местное ГИБДД.

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Авария произошла вечером 13 сентября. Грузовик MAN с полуприцепом-цистерной врезался в Skoda Octavia, которая двигалась в попутном направлении. В результате 37-летняя женщина за рулем легковушки и ее дочь получили травмы. Их направили на амбулаторное лечение. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.

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