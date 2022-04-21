Женщина с ребенком погибли в ДТП под Тюменью

ДТП, в котором скончались 34-летняя женщина и ее трехлетняя дочь, произошло накануне на трассе Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Тюменской области.

«6 марта мужчина на Тoyota Camry двигался по трассе Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск. В салоне находились его 34-летняя жена и дочь 2019 года рождения. Водитель, проявив преступную небрежность, не справившись с управлением, допустил выезд на обочину, а после выехал на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом», — сообщили в ведомстве.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. За совершенное преступление ему грозит до семи лет лишения свободы.