Происшествия 01 августа 2023, 22:04 Женщина с ребенком на самокате врезалась в курьера в Москве Велокурьер и самокатчица с ребенком столкнулись на востоке Москвы

Читать 360tv в

Велосипедист столкнулся с женщиной, которая ехала с ребенком на самокате на востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса.

Авария произошла на Новогиреевской улице, в районе дома № 9. Судя по кадрам, попавшим на камеры видеонаблюдения, женщина с ребенком на одном самокате ехали через дорогу в неположенном месте. В какой-то момент они врезались в курьера, который ехал на велосипеде.

Реклама

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП не затруднено.

Ранее на западе Москвы женщина на самокате сбила мужчину с маленьким ребенком на руках. Двухлетняя девочка получила травмы. Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщили «Известия».

ДТП с электровелосипедом накануне произошло на улице 15-я Парковая. В аварии пострадала 13-летняя девочка. После аварии школьницу госпитализировали.