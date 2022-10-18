Женщина с ребенком едва не погибли в пожаре в Петербурге | 360°

18 октября 2022, 16:35
Женщина с ребенком едва не погибли в пожаре в Петербурге
Пожар произошел в ночь на 18 октября в шестиэтажном доме № 29 на Каменноостровском проспекте Петербурга. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на МЧС России по городу.
Прибывшие на место ЧП спасатели вынесли из горящего дома женщину с ребенком. Пострадавшие сразу же были доставлены в больницу.
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По предварительным данным, пожар начался на первом этаже. Там загорелся электрощит.
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