Женщина с ребенком упали на ленте эскалатора в метро Екатеринбурга

Женщина с ребенком получили серьезные травмы в метро Екатеринбурга. Пострадавшие упали на ленте эскалатора на станции метро «Чкаловская». Об этом сообщило URA.ru.

В результате участники происшествия получили серьезные травмы. Женщина сильно повредила лицо и колени, а ребенок до крови расцарапал подбородок, передали «Дни.ру».

Свидетели случившегося помогли матери и дочке. Их отвели до скамейки, где обработали раны и помогли избавиться от крови.