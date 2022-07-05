05 июля 2022, 23:42
Женщина с ребенком упали на ленте эскалатора в метро Екатеринбурга
Женщина с ребенком получили серьезные травмы в метро Екатеринбурга. Пострадавшие упали на ленте эскалатора на станции метро «Чкаловская». Об этом сообщило URA.ru.
В результате участники происшествия получили серьезные травмы. Женщина сильно повредила лицо и колени, а ребенок до крови расцарапал подбородок, передали «Дни.ру».
Свидетели случившегося помогли матери и дочке. Их отвели до скамейки, где обработали раны и помогли избавиться от крови.