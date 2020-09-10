Женщина с племянником погибли во время пожара в Домодедове

В подмосковном Домодедове ночью загорелась квартира. В результате пожара погибли два человека. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Выехавшие на место пожара сотрудники МЧС нашли два трупа: 65-летней женщины и ее 30-летнего племянника, сообщил «360» источник. Квартира находится на пятом этаже девятиэтажки.

Возгорание произошло на кухне в двухкомнатной квартире по адресу: улица Корнеева, дом 38. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров, пожар тушили 32 спасателя, сообщает сайт МЧС.

По данным источника, причина смерти — отравление угарным газом, на теле следов насилия не нашли. Для детального исследования трупы направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Точная причина пожара еще выясняется, но, по предварительной версии, в квартире могло произойти короткое замыкание электропроводки.