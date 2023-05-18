Происшествия 18 мая 2023, 20:13 Женщина с наушниками попала под колеса поезда в Краснодаре

Читать 360tv в

ДТП произошло в Краснодаре на станции Краснодар-2. Там 30-летняя женщина попала под поезд «Имеретинский курорт — Самара». Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу следственно-оперативной группы Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Женщина шла в наушниках и не заметила приближающийся поезд. Машинист попытался затормозить, однако избежать столкновения не удалось. Пешеход получила травму головы. Ее доставили в больницу.