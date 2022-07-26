Женщина с младенцем попала в ДТП в Екатеринбурге

Женщина и ее девятимесячный сын попали в аварию в Екатеринбурге. По предварительным данным, ДТП произошло по вине пьяного водителя, написал «Царьград» со ссылкой на ГИБДД.

Как рассказали в ведомстве, водитель Mitsubishi Lancer двигался по Полевскому тракту, со стороны ЕКАД, и столкнулся с Chevrolet Lacetti, стоявшим на светофоре. После удара машину Chevrolet, в которой находились мать с ребенком, отбросило на КамАЗ. Женщину и младенца госпитализировали.

«Ребенок находился в люльке, и это спасло ему жизнь и предотвратило серьезные травмы», — отметили в ГИБДД.

Экспертиза показала, что водитель Mitsubishi Lancer был пьян.