Женщина с коляской попала под колеса автомобиля в Нижнем Новгороде. Ребенок пострадал

Авария произошла в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Там женщина с коляской попала под колеса автомобиля в тот момент, когда переходила дорогу по пешеходному переходу без светофора. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Авария произошла около десяти утра на улице Янки Купалы, 20.

Стаж водителя Hyundai, который стал участником ДТП, составляет более 20 лет. Однако это не уберегло его от столкновения.

Женщина не пострадала, а вот двухлетняя девочка получила травмы.