Происшествия 11 января 2023, 12:20 Женщина с двумя детьми попали под колеса авто в Ростовской области

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В Зернограде на улице Чкалова водитель ВАЗ-2107 сбил женщину с детьми в возрасте 1,5 года и семи лет. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на УГИБДД по региону.

Как рассказали в ведомстве, пешеходы переходили дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода. Водитель, у которого не было прав, доставил пострадавших в медучреждение и уехал.

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На виновника ДТП был составлен административный протокол.

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