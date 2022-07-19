Женщина с двумя детьми погибли в ДТП из-за лисы в Алтайском крае

Смертельное ДТП произошло в Алтайском крае. Аварию спровоцировала выбежавшая на дорогу лиса. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на региональное управление МВД России.

Ситуация произошла на трассе Р-256 «Чуйский тракт». Женщина, которая находилась за рулем Nissan, не справилась с управлением из-за выбежавшей на дорогу лисы. Автомобиль выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком.

В результате водитель и двое ее детей в возрасте трех и 17 лет погибли. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.