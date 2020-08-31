Женщина с двумя детьми погибли при пожаре в красноярском поселке староверов

В поселке Сандакчес на севере Красноярского края пожар унес жизни женщины и двух ее детей. СК уже возбудил уголовное дело, ход расследования контролируют в региональной прокуратуре.

Возгорание в жилом доме произошло 30 августа, сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа. Погибли жившая в нем женщина и два ребенка — пяти и 10 лет.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Проверку начала прокуратура Туруханского района.

«Ход расследования уголовного дела и результаты прокурорской проверки находятся на контроле прокуратуры края», — отмечено в сообщении.

Спасателей для тушения пламени не привлекали, уточнил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Красноярскому краю. К поселку, в котором живут староверы, нет дорог. Мобильная связь в населенном пункте тоже отсутствует. До ближайшего пожарного подразделения, расположенного в поселке Ворогово, около 70 километров.