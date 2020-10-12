Женщина с двумя детьми погибли при пожаре в Якутске

В Якутске сгорел частный жилой дом. Из-за пожара погибли женщина и двое детей, еще один ребенок пострадал. Причины случившегося выяснит Следственный комитет.

Информация о возгорании на улице Степанова поступила утром 12 октября, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Саха. Загорелся двухэтажный дом. На место случившегося незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

Когда прибыли первые пожарные расчеты, из окон второго этажа валил густой черный дым. Женщину 1998 года рождения и трех детей эвакуировали. Она и два ребенка — 2016 и 2017 года рождения — позже скончались в больнице, не приходя в сознание. Еще один малыш, которому нет и года, пострадал.

Пожар повредил комнату на втором этаже дома на площади 45 квадратных метров. В тушении огня задействовали три единицы техники и 15 человек личного состава. Чтобы выяснить причины случившегося, на месте происшествия работают дознаватели МЧС, эксперты испытательной пожарной лаборатории и сотрудники СК РФ. С родственниками погибших работают психологи.