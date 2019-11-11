Женщина с детьми выпала из окна в Москве: СК завел дело

Мать вместе с двумя детьми выпала из окна московской квартиры Подробнее

Тело женщины и малолетнего ребенка обнаружили возле многоэтажки в Бабушкинском районе Москвы. Рядом был еще один мальчик, на вид ему около шести лет.

Второй ребенок оказался жив, сейчас врачи борются за его жизнь. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они осматривают место ЧП и допрашивают очевидцев. Также сотрудники правоохранительных органов устанавливают родственников женщины и детей. Расследование дела продолжается.

По данным телеканала РЕН ТВ, инцидент произошел на улице Чичерина. Некоторые СМИ со ссылкой на источник сообщают, что происшествие связано с личными проблемами погибшей. Telegram-канал Mash пишет, что женщине было 36 лет, а погибшему ребенку девять месяцев.

Более подробной информации о случившемся пока нет.