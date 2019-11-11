  • Женщина с детьми выпала из окна в Москве: СК завел дело

    11 ноября 2019, 10:03

    Андрей Иванов

    Утром 11 ноября возле высотки в Бабушкинском районе столицы нашли тела женщины и малолетнего ребенка. Еще один мальчик оказался жив. Московский СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
    Женщина с детьми выпала из окна в Москве: СК завел дело

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    Тело женщины и малолетнего ребенка обнаружили возле многоэтажки в Бабушкинском районе Москвы. Рядом был еще один мальчик, на вид ему около шести лет.

    Второй ребенок оказался жив, сейчас врачи борются за его жизнь. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они осматривают место ЧП и допрашивают очевидцев. Также сотрудники правоохранительных органов устанавливают родственников женщины и детей. Расследование дела продолжается.

    По данным телеканала РЕН ТВ, инцидент произошел на улице Чичерина. Некоторые СМИ со ссылкой на источник сообщают, что происшествие связано с личными проблемами погибшей. Telegram-канал Mash пишет, что женщине было 36 лет, а погибшему ребенку девять месяцев.

    Более подробной информации о случившемся пока нет.