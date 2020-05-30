Женщина родила прямо на улице в Дзержинске Нижегородской области. Региональный Минздрав приступил к расследованию этого случая, сообщил в своем Instagram глава ведомства Давид Мелик-Гусейнов.

Вызов поступил 29 мая, в 17:59, рассказал главврач Больницы скорой медицинской помощи Дзержинска Михаил Гуткин. Скорая помощь приехала по указанному адресу в 18:15. Там медики увидели женщину, которая лежала на земле с новорожденным ребенком. Мать и малыша доставили в местный перинатальный центр в 18:40.

Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Женщина на учете в консультации не состояла. Она также не смогла назвать свой срок беременности. Известно, что молодая мать приехала из другого города. Из документов она представила только ксерокопию паспорта.

«Продолжаю изучение всех причин. Главное, что мама и малыш в порядке», — написал Мелик-Гусейнов.