Происшествия 30 января 2024, 01:51 Женщина родила на улице у отдела полиции в Москве. Роды приняли строители Строители приняли роды у женщины на улице в Москве Unsplash

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Сильные схватки начались у женщины у отдела полиции на севере Москвы. В итоге беременная рожала прямо на улице в Молжаниновском районе, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Рабочие кинулись ей на помощь и подогнали с ближайшей стройки машину и вызвали медиков. Роды пришлось принимать строителю Сергею.

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«Положили ее на пеноплекс, девушка рядом общалась со скорой. Ребенок появился, получилось так, что пришлось взять его на руки. Достал теплое одеяло, надо было зажать пуповину, спросили у врачей по телефону как это сделать. Когда приехала скорая и тогда отдали ее медикам», — пояснил мужчина.

По его словам, девушка, ставшая матерью, пришла в отделение полиции по вопросам миграции. Позднее стало известно, что один из сотрудников полиции высадил роженицу из патрульной машины.

Ранее бывшая участница «Фабрики звезд» 36-летняя Арина Рыженкова родила в одном из столичных кафе. Спустя полторы недели после родов ее увезли в инфекционную больницу с коронавирусом.