Женщина рискнула остановить избиение у метро в Москве. Получила перелом и подбитый глаз

Москвичка вступилась за мужчину, которого избивали на улице. Наградой за смелость стала сломанная рука и подбитый глаз: одному из участников драки не понравилось, что она вмешалась. Больше никто из прохожих не пытался остановить потасовку.

Свидетельницей стычки 39-летняя Евгения Ж. стала вечером 17 ноября недалеко от станции метро «Крылатское». Об этом «360» рассказала ее дочь Елизавета.

«Она шла в магазин за продуктами, увидела толпу и решила посмотреть. Мужчина избивал другого, тот лежал и не мог встать — как груша для битья. Она подошла заступиться. Любой нормальный человек бы поступил именно так», — заявила девушка.

Она подчеркнула, что ни с одним участником драки мама знакома не была, но все равно не смогла пройти мимо. Избивавший своего оппонента мужчина сначала велел москвичке отойти, а затем дважды ударил.

«У нее сломана рука, заплывший черный глаз после удара. <…> У нее очень болит голова, лицо, рука, ничего не может сделать, даже элементарно куртку надеть», — описала состояние женщины ее дочь.

Москвичку, пояснила Елизавета, отвезли в травмпункт, наложили гипс, а оттуда она уже поехала в отделение полиции. Напавшего на нее мужчину задержали на месте происшествия, куда Евгения вызвала правоохранителей.

По словам дочери пострадавшей, ударивший ее мать был в неадекватном состоянии: сначала вел себя агрессивно, потом расстроился и заплакал. Елизавета добавила, что он приезжий. Заявление против мужчины уже написано. Пока что ему хотят вменить только мелкое хулиганство.

Драку, писал Telegram-канал Mash, устроил 31-летний Михаил Г. Сам он родом из Таджикистана, но зарегистрирован в Ростовской области.