    06 апреля 2020, 13:06

    Женщина разбила окна прокуратуры в Перми металлическим ограждением

    Ольга Ситникова

    Пермячка вырвала из земли металлическое ограждение и разбила им окна в здании краевой прокуратуры. Об этом сообщил сайт Myrussia.life.

    Инцидент записали камеры наружного видеонаблюдения. На роликах заметно, как злоумышленница перелезает через металлический забор, затем достает его часть из земли и начинает разбивать окна учреждения.

    По данным пресс-службы регионального УМВД, происшествие случилось 5 апреля.

    Неизвестную задержали сотрудники полиции, однако еще не установили причины такого поведения.