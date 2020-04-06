Женщина разбила окна прокуратуры в Перми металлическим ограждением

Инцидент записали камеры наружного видеонаблюдения. На роликах заметно, как злоумышленница перелезает через металлический забор, затем достает его часть из земли и начинает разбивать окна учреждения.

По данным пресс-службы регионального УМВД, происшествие случилось 5 апреля.

Неизвестную задержали сотрудники полиции, однако еще не установили причины такого поведения.