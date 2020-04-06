06 апреля 2020, 13:06
Женщина разбила окна прокуратуры в Перми металлическим ограждением
Пермячка вырвала из земли металлическое ограждение и разбила им окна в здании краевой прокуратуры. Об этом сообщил сайт Myrussia.life.
Инцидент записали камеры наружного видеонаблюдения. На роликах заметно, как злоумышленница перелезает через металлический забор, затем достает его часть из земли и начинает разбивать окна учреждения.
По данным пресс-службы регионального УМВД, происшествие случилось 5 апреля.
Неизвестную задержали сотрудники полиции, однако еще не установили причины такого поведения.