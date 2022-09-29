Женщина ранила возлюбленного ножом во время ссоры в Пензенской области | 360°

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Подмосковье
29 сентября 2022, 17:34
Новый цифровой маммограф заработал в поликлинике в Солнечногорске
Эксклюзив
29 сентября 2022, 17:33
Проходящей свидетелем по делу о ДТП Собчак напомнили о принудительной явке
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Подмосковье
29 сентября 2022, 17:23
Еще 60 законопроектов рассмотрят в Подмосковье до конца года
Подмосковье
29 сентября 2022, 17:17
Юбилей принятия ислама народами Волжской Булгарии отметили в Ногинске
Эксклюзив
29 сентября 2022, 17:10
Появилось видео с нападением пьяного жителя Владивостока на студентов колледжа
Общество
29 сентября 2022, 17:09
Выплаты инвалидам защитят от списания за долги
Общество
29 сентября 2022, 17:09
Верховный суд не вернул Рашкину статус депутата Госдумы
Подмосковье
29 сентября 2022, 17:05
Подписка на электронную платежку за ЖКУ стала доступна еще в трех округах Подмосковья
Спецоперация
29 сентября 2022, 17:00
Игорь Скляр назвал вбросом слова о самомобилизации