Женщина ранила возлюбленного ножом во время ссоры в Пензенской области | 360°

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Женщина ранила возлюбленного ножом во время ссоры в Пензенской области

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В Мокшанском районе Пензенской области женщина ранила своего возлюбленного во время ссоры. Об этом написало ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на региональное УМВД.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел 16 сентября в квартире у подруги подозреваемой. Во время распития спиртных напитков между пензенцем и его возлюбленой произошла ссора. Он приревновал возлюбленную к гостю хозяйки. Женщина разозлилась и пырнула любимого в живот. Испугавшись, она вызвала скорую помощь.

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В настоящий момент подозреваемая задержана. Ей может грозить до 10 лет колонии.

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Пенза

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