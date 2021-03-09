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    09 марта 2021, 15:56

    Женщина ранила своего партнера из травмата во Всеволожске

    Дарья Морозова

    Задержана женщина, которая ранила мужчину, с которым вместе жила, из травматического пистолета. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Уточняется, что у пары произошел конфликт. Женщина в этот момент была пьяна. Она ранила своего партнера из травматического пистолета.

    Сейчас пострадавший лечится амбулаторно. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении стрелявшей женщины.