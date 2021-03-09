Женщина ранила своего партнера из травмата во Всеволожске

Задержана женщина, которая ранила мужчину, с которым вместе жила, из травматического пистолета. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Уточняется, что у пары произошел конфликт. Женщина в этот момент была пьяна. Она ранила своего партнера из травматического пистолета.

Сейчас пострадавший лечится амбулаторно. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении стрелявшей женщины.