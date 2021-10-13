13 октября 2021, 10:46
Женщина пыталась украсть вещи в уфимском ТЦ
Пенсионерка попыталась вынести вещи на 11 тысяч рублей из ТЦ «Мега»
В Уфе пенсионерка пыталась в сумке вынести из торгового центра «Мега» постельное белье, плед и столовые приборы на общую сумму свыше 11 тысяч рублей.
Издание mkset.ru сообщает, что сотрудники магазина заметили действия 57-летней местной жительницы и нажали на тревожную кнопку. Прибывшие на место бойцы Росгвардии задержали пенсионерку.
Дело передали в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.