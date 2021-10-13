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    13 октября 2021, 10:46

    Женщина пыталась украсть вещи в уфимском ТЦ

    Пенсионерка попыталась вынести вещи на 11 тысяч рублей из ТЦ «Мега»

    Полина Гребенщикова

    В Уфе пенсионерка пыталась в сумке вынести из торгового центра «Мега» постельное белье, плед и столовые приборы на общую сумму свыше 11 тысяч рублей.

    Издание mkset.ru сообщает, что сотрудники магазина заметили действия 57-летней местной жительницы и нажали на тревожную кнопку. Прибывшие на место бойцы Росгвардии задержали пенсионерку.
    Дело передали в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.