Женщина пыталась украсть вещи в уфимском ТЦ

В Уфе пенсионерка пыталась в сумке вынести из торгового центра «Мега» постельное белье, плед и столовые приборы на общую сумму свыше 11 тысяч рублей.

Издание mkset.ru сообщает, что сотрудники магазина заметили действия 57-летней местной жительницы и нажали на тревожную кнопку. Прибывшие на место бойцы Росгвардии задержали пенсионерку.

Дело передали в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.