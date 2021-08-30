Женщина пропала в Свердловской области. У нее осталось двое детей

В Каменске-Уральском (Свердловская область) пропала мать двух детей. Об этом написало ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Поиски женщины ведутся с 27 августа. Предполагается, что она находилась в депрессивном состоянии.

Накануне волонтеры получили сообщение, что женщину с похожими приметами видели на территории региона. По данным информагентства, она может передвигаться на белой иномарке Skoda Rapid. На момент пропажи на женщине были черные ботинки, светло-синие джинсы и синее пальто.