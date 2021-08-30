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    30 августа 2021, 12:44

    Женщина пропала в Свердловской области. У нее осталось двое детей

    Артур Блянихов

    В Каменске-Уральском (Свердловская область) пропала мать двух детей. Об этом написало ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

    Поиски женщины ведутся с 27 августа. Предполагается, что она находилась в депрессивном состоянии.

    Накануне волонтеры получили сообщение, что женщину с похожими приметами видели на территории региона. По данным информагентства, она может передвигаться на белой иномарке Skoda Rapid. На момент пропажи на женщине были черные ботинки, светло-синие джинсы и синее пальто.