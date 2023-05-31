Происшествия 31 мая 2023, 18:08 Женщина-продавец избила пенсионерку в Татарстане

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В городе Нижнекамск в Татарстане женщина-продавец избила пенсионерку прямо у «Бызовского» рынка. Об этом написал сайт inkazan.ru со ссылкой на региональные Telegram-каналы.

На видео, которое появилось в социальных сетях, видно, как женщина что-то пытается забрать у пенсионерки, а затем та после удара по голове падает на землю. По словам автора публикации, пожилая женщина хотела вернуть купленные яйца, а та ей отказала.

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«Деньги отдала продавщица, я думаю только потому, что люди начали заступаться за бабулю», — говорится в сообщении.

Ранее жители Нижнекамска уже жаловались на этого продавца.