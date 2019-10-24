Женщина привязала ребенка к велосипеду. Теперь ей грозит штраф за нарушение ПДД

В интернете появилась видеозапись, на которой женщина пересекает дорогу на велосипеде, к которому привязан самокат с ребенком. Мальчик не справился с управлением и упал на дорогу перед автомобилем.

«По факту нарушения правил дорожного движения Управлением ГИБДД Республики Татарстан возбуждено административное расследование в отношении неустановленного лица. По итогам данного расследования, в случае установления указанной личности, будет рассмотрен вопрос о привлечении ее к соответствующей ответственности», — отметила уполномоченная по правам ребенка в Республике Татарстан Гузель Удачина.

По другим данным, происшествие случилось не в Казани, а в Санкт-Петербурге.

«Полиция проверяет данное видео», — отметил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.

Он добавил, что пока не обладает точной информацией о случившемся.