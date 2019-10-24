  • Женщина привязала ребенка к велосипеду. Теперь ей грозит штраф за нарушение ПДД

    24 октября 2019, 17:12

    Ольга Ситникова

    Ребенок, привязанный на самокате к велосипеду, упал на проезжую часть. ГИБДД оштрафует женщину, которая это сделала, за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    В интернете появилась видеозапись, на которой женщина пересекает дорогу на велосипеде, к которому привязан самокат с ребенком. Мальчик не справился с управлением и упал на дорогу перед автомобилем.

    «По факту нарушения правил дорожного движения Управлением ГИБДД Республики Татарстан возбуждено административное расследование в отношении неустановленного лица. По итогам данного расследования, в случае установления указанной личности, будет рассмотрен вопрос о привлечении ее к соответствующей ответственности», — отметила уполномоченная по правам ребенка в Республике Татарстан Гузель Удачина.

    По другим данным, происшествие случилось не в Казани, а в Санкт-Петербурге.

    «Полиция проверяет данное видео», — отметил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.

    Он добавил, что пока не обладает точной информацией о случившемся.