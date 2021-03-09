Женщина прирезала собаку сожителя в Тюмени

В Тюмени в полицейское отделение доставили женщину, которая во время ссоры с сожителем прирезала его собаку. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

Отмечается, что горожанка повздорила с возлюбленным и у нее случился приступ агрессии. Она схватилась за нож и ударила ножом собаку сожителя. От полученного ранения животное умерло. Ему попытались помочь случайные прохожие, ставшие свидетелями живодерства. Они написали заявление на женщину и вызвали правоохранителей.