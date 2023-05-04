Происшествия 04 мая 2023, 17:14 Женщина прилюдно избила голую любовницу мужа в Уфе Жительница Уфы вытащила голую любовницу мужа на улицу и прилюдно избила

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Жительница Уфы за волосы выволокла голую любовницу мужа из подъезда и стала избивать на улице. Об этом сообщили в Telegram-канале «Честно говоря».

Конфликт произошел во дворе одного из жилых домов на улице Бабушкина. Судя по опубликованным кадрам, женщина вытащила обнаженную девушку за волосы из подъезда. Она кинула ее на асфальт и стала бить ногами по голове.

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В процессе нанесения побоев разъяренная женщина спрашивала, не стыдно ли любовнице лезть в постель к чужому мужу. Предположительно, соседка просила дебоширку остановиться. Она боялась, что женщина убьет любовницу мужа. По данным канала, подобные драки в этом доме стали нормой.

«Горе-соседи, изрядно приняв на грудь, начинают дебоширить, драться и угрожать другим местным жителям. Последние писали жалобы и заявления во все инстанции, но везде получали лишь отписки», — отметили в публикации.

Как сообщило РИА «Новости», правоохранители взялись за дело. В отдел полиции поступило сообщение о драке. На место происшествия приехали специалисты и установили участников конфликта. Полицейские проведут проверку и выяснят причины случившегося.