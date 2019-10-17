  • Женщина прилюдно избила дочь и покусала ее в Петербурге

    17 октября 2019, 18:15

    Артур Блянихов

    В Санкт-Петербурге внимание правоохранителей привлекла семья мигрантов из-за жестокого обращения с детьми. Об этом сообщили «Невские новости».

    По данным издания, 11 октября одна из воспитанниц петербургского интерната получила сильную взбучку от матери, которая приехала забрать ребенка на выходные домой. Оказалась, что девочка принесла в школу косметичку. Ее нашел классный руководитель и передал матери школьницы.

    Женщина разозлилась, подумав, что девочка украла ее. По словам свидетелей, она накричала на ребенка, избила и в довершении укусила за щеку. Администрация интерната проинформировала полицию о произошедшем.