Женщина прилюдно избила дочь и покусала ее в Петербурге

По данным издания, 11 октября одна из воспитанниц петербургского интерната получила сильную взбучку от матери, которая приехала забрать ребенка на выходные домой. Оказалась, что девочка принесла в школу косметичку. Ее нашел классный руководитель и передал матери школьницы.

Женщина разозлилась, подумав, что девочка украла ее. По словам свидетелей, она накричала на ребенка, избила и в довершении укусила за щеку. Администрация интерната проинформировала полицию о произошедшем.