Женщина прикрывала запой и прогулы на работе карантином

Женщина пыталась попасть на двухнедельную изоляцию с предоставлением больничного в условиях пандемии коронавируса. За это ее привлекли к административной ответственности.

Сообщается, что подозреваемая позвонила на горячую линию по COVID-19 и сказала, будто после контакта со знакомым, вернувшимся из другого региона, у нее якобы уже несколько дней наблюдается повышенная температура. Когда врачи приехали домой к предполагаемой больной, им не открыли дверь.

Позже в квартиру к 39-летней женщине приехала полиция. Выяснилось, что «зараженная коронавирусом» несколько дней не появлялась на работе, так как употребляла спиртные напитки.