Женщина пригрозила спрыгнуть из окна московской многоэтажки

На севере Москвы заметили женщину, сидящую в раскрытом окне, сообщил «360» источник в экстренных службах. Она заявила, что хочет спрыгнуть.

Неизвестная забралась на подоконник в одном из домов по Керамическому проезду. В столичном главке МЧС подчеркнули, что на место уже выехали подразделения.

Позже стало известно, что помощь спасателей не потребовалась. С женщиной побеседовал психолог.