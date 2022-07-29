29 июля 2022, 21:45
Женщина пригрозила спрыгнуть из окна московской многоэтажки
Источник «360»: в Москве женщина пригрозила спрыгнуть из окна жилого дома
На севере Москвы заметили женщину, сидящую в раскрытом окне, сообщил «360» источник в экстренных службах. Она заявила, что хочет спрыгнуть.
Неизвестная забралась на подоконник в одном из домов по Керамическому проезду. В столичном главке МЧС подчеркнули, что на место уже выехали подразделения.
Позже стало известно, что помощь спасателей не потребовалась. С женщиной побеседовал психолог.