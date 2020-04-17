Женщина потратила почти восемь тысяч рублей с забытой в банкомате карты

Инцидент произошел во внутригородском поселке Шушары. Подозреваемая забрала карту пожилого мужчины и использовала ее в нескольких магазинах. Общий ущерб достиг 7794 рублей.

Сотрудники полиции задержали злоумышленницу. Против нее возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».

За свои действия женщина получила подписку о невыезде.