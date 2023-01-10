Происшествия 10 января 2023, 13:33 Женщина пострадала во время пожара в Колпинском районе Петербурга

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В Колпинском районе Санкт-Петербурга накануне произошел пожар в многоквартирном доме. В результате случившегося пострадала женщина. Об этом написали «Невские новости».

Как рассказали в Главном управлении МЧС России по региону, пожарные, прибывшие на место ЧП, увидели горящее помещение площадью 15 квадратных метров. На месте тушения работали 15 человек личного состава МЧС и три спецмашины.

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Пострадавшую с травмами доставили в медучреждение. О ее состоянии пока ничего не известно.

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