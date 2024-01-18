Происшествия 18 января 2024, 09:01 Женщина пострадала в результате атаки ВСУ по Белгороду Губернатор Белгородской области Гладков: женщину ранило при отражении атаки ВСУ

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Женщина получила осколочное ранение правой ноги при отражении атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавшая получила ранение при отражении атаки ВСУ средствами противовоздушной обороны.

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«У женщины осколочное ранение правого коленного сустава. Бригадой скорой она доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода», — подчеркнул губернатор.

Пострадавшей в больнице окажут всю необходимую медицинскую помощь. Также в селе Мясоедово повреждения получили два частный дома. В одном из них выбило окна. Во втором разрушился гараж. Пострадали и линии электро- и газоснабжения. На месте уже работают аварийные и оперативные службы.

Утром 18 января украинские боевики пытались атаковать Белгородскую область. ВСУ выпустили 10 ракет по региону. Как уточнил Гладков, все снаряды сбили средства противовоздушной обороны.

В 06:50 в Белгороде объявляли ракетную опасность. Спустя 20 минут ее отменили.