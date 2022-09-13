Женщина пострадала в пожаре в Санкт-Петербурге | 360°

Происшествия 13 сентября 2022, 17:14 Поделиться Telegram

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Трехкомнатная квартира загорелась в Санкт-Петербурге. Один человек пострадал. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на МЧС России по региону.

«В трехкомнатной отдельной квартире обгорела обстановка на площади три квадратных метра», — уточнили в ведомстве.

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В тушении участвовали 15 пожарных с использованием трех единиц спецтехники. Возгорание ликвидировали спустя 40 минут после звонка в экстренные службы. При пожаре пострадала женщина, сейчас она в больнице.

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