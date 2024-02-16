Происшествия 16 февраля 2024, 13:32 Женщина пострадала в пожаре в двухкомнатной квартире в Петербурге

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Рано утром 16 февраля в Василеостровском районе горела двухкомнатная квартира. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МЧС по Петербургу.

Пожар произошел на Гаванской улице. прибывшие на место спасатели эвакуировали из дома двух взрослых и четырех детей. Одна женщина, которая находилась в горящей квартире, пострадала, ее госпитализировали. Силами 15 сотрудников МЧС пожар удалось потушить. проводится проверка.

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