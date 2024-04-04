Происшествия 04 апреля 2024, 14:39 Женщина пострадала в массовом ДТП в Тюмени

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Дорожная авария с участием трех автомобилей произошла на улице Федюнинского в Тюмени. В результате ДТП пострадал один человек, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

По предварительным данным, автомобиль врезался в машину дорожной службы, сотрудники которой чистили ограждения. От удара его отбросило на другое авто. Различные травмы в аварии получила женщина 1990 года рождения.

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Отмечается, что из-за ДТП на дороге образовалась пробка длиной в более чем 4,5 километра.