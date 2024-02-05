Происшествия 05 февраля 2024, 19:00 Женщина пострадала в массовой аварии с автобусом в Нижнем Новгороде

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Автобус и два автомобиля стали участниками аварии на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, водитель машины Toyota выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с ВАЗ-2115 и общественным транспортом.

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Травмы получила пассажирка отечественной легковушки. Организована проверка.