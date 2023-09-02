Происшествия 02 сентября 2023, 09:17 Женщина пострадала в Курской области после обстрела ВСУ Украинские военные обстреляли Успеновку в Курской области, пострадала женщина РИА «Новости»

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Украинские военные нанесли удар по деревне Успеновка Кореновского района Курской области, ранения получила местная жительница. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Со стороны Украины обстреляли деревню Успеновка, насчитали три прилета. Женщина пострадала от взрывной волны, ей оказывают необходимую медицинскую помощь», — написал он.

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Кроме того, в результате взрыва в одном из домовладений выбило стекла, Старовойт пообещал помочь с восстановлением.

В воскресенье под обстрел боевиков также попал поселок Климово в Брянской области, сообщал глава региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений в результате прилета нет.

Днем ранее, 1 сентября, ВСУ атаковали село Троицкое в Курской области, осколки снарядов повредили фасад одного из жилых домов и перебили линию электроснабжения.