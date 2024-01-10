Происшествия 10 января 2024, 16:37 Женщина пострадала в ДТП в Самаре

Читать 360tv в

Легковой автомобиль врезался в две иномарки в Октябрьском районе Самары. В аварии пострадал один человек, сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, водитель за рулем ВАЗ-2110 отвлекся от дороги и врезался в стоящий Nissan Juke, от удара его машину отбросило на припаркованное авто Hyundai Elantra.

Реклама

Отмечается, что различные травмы получила пассажирка отечественной легковушки, ей назначили амбулаторное лечение.