Происшествия 17 января 2023, 12:06 Женщина пострадала в ДТП в Оренбурге

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На Загородном шоссе в Оренбурге произошла авария с участием легковой машины и грузовика. Об этом сообщил сайт 56orb.ru со ссылкой на УМВД Оренбургской области.

Женщина-водитель за рулем автомобиля Hyundai врезалась в грузовик. В результате сильного удара она получила травмы. Врачи зафиксировали у пострадавшей сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и тупую травму живота.

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Сейчас правоохранители разбираются в причинах аварии.

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