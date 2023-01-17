17 января 2023, 12:06
Женщина пострадала в ДТП в Оренбурге
На Загородном шоссе в Оренбурге произошла авария с участием легковой машины и грузовика. Об этом сообщил сайт 56orb.ru со ссылкой на УМВД Оренбургской области.
Женщина-водитель за рулем автомобиля Hyundai врезалась в грузовик. В результате сильного удара она получила травмы. Врачи зафиксировали у пострадавшей сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и тупую травму живота.
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Сейчас правоохранители разбираются в причинах аварии.
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ДТП
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