Эксклюзив 03 марта 2023, 12:44 Женщина пострадала в ДТП с тремя автомобилями на МКАД МВД: в аварии с тремя автомобилями на внутренней стороне 64-го км МКАД пострадала женщина РИА «Новости»

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Три легковых автомобиля столкнулись на внутренней стороне 64-го километра МКАД. В аварии пострадала женщина. Об этом «360» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«Три легковых автомобиля, одна женщина пострадала. Медики решают вопрос о направлении в медучреждение», — сказал представитель пресс-службы.

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В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы уточнили, что авария произошла на внутренней стороне 64-го километра МКАД, в районе развязки с проспектом Маршала Жукова. В ведомстве подтвердили число участников аварии — три автомобиля.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — отметили в столичном дептрансе.

В ведомстве обратили внимание водителей, что ДТП стало причиной затрудненного движения в сторону улицы Таллинской и посоветовали выбирать пути объезда.