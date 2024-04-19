Происшествия 19 апреля 2024, 14:18 Женщина пострадала в ДТП с трамваем в Казани

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Трамвай проехал на красный сигнал светофора и врезался в легковой автомобиль у железнодорожного вокзала в Казани. В результате аварии пострадала женщина, сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на ГИБДД по городу.

По предварительным данным, электротранспорт наехал на Hyundai Solaris в тот момент, когда водитель иномарки высаживал пассажирку. Пострадавшая получила различные травмы, ее доставили в больницу.

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Отмечается, что от удара машину отбросило на припаркованный Volkswagen Polo.