Происшествия 16 февраля 2023, 13:17 Женщина пострадала в ДТП с грузовиком во Владивостоке

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ДТП с участием грузовика и автомобиля Nissan Note произошло накануне во Владивостоке. Об этом написал сайт vostokmedia.com.

Водитель грузовика, совершая перестроение, не заметил легковой автомобиль и столкнулся с ним. В результе случившегося Nissan Note откинуло на клумбу, а затем машина перевернулась.

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Женщина-водитель легковушки получила травмы, ее госпитализировали. Ребенок, находившийся на пассажирском сиденье, отделался испугом.

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